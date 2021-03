Uw bureaustoel om thuis te werken wordt niet belast

Thuiswerkers mogen hun kostenforfait combineren met de terugbetaling van de kosten voor kantoor­materiaal.

Sinds de eerste lockdown, in maart vorig jaar, kunnen bedrijven hun thuiswerkende personeelsleden een belastingvrije vergoeding betalen. Die vergoeding is bedoeld als compensatie voor de kosten die een structurele thuiswerker maakt, zoals voor kleine kantoorbenodigdheden, maar ook voor het extra verbruik van water, elektriciteit en verwarming. De thuiswerkvergoeding bedraagt maximaal 129,48 euro per maand. Op 1 april wordt dat tijdelijk opgetrokken. Tot eind ­juni geldt een belastingvrij plafond van 144,31 euro per maand.

Nogal wat bedrijfsleiders en hr-managers stelden de voorbije maanden de vraag of de fiscus geen problemen zou maken wanneer een werknemer die ‘nieuwe’ thuiswerkvergoeding zou com­bineren met de (al vóór corona bestaande) kostenforfait voor het gebruik van de eigen computer en internetverbinding. Hierbij gaat het telkens om maximaal tweemaal 20 euro per maand.

De federale minister van ­Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), kondigde in januari tijdens een debat hierover in de Kamercommissie aan dat er een rondzendbrief met verduidelijkingen zou komen van de administratie. Die rondzendbrief is nu klaar, de fiscus bevestigt dat een combinatie van beide kostenvergoedingen toegelaten is.

Ook bepaalt de circulaire dat werkgevers de thuiswerkvergoeding mogen combineren met het ter beschikking stellen van kantoormateriaal. ‘Ook over die ­cumul bestond grote onduidelijkheid’, zegt Kris De Schutter, vennoot in het advocatenkantoor Loyens & Loeff. ‘Als de fiscus de cumul niet zou accepteren, zouden heel wat thuiswerkers hierop belast worden als een voordeel van alle aard, zoals een bedrijfswagen. Die vrees weerhield tot nog toe heel wat bedrijven om kantoormateriaal te bezorgen bij hun thuiswerkers. De opluchting is dan ook groot dat het wel mag.’

Geen luxe

De FOD Financiën publiceert ook een beperkende lijst van toegelaten aankopen. Het gaat om ‘goederen die noodzakelijk zijn om de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze te kunnen uitvoeren’, zoals een bureaustoel, -tafel of -kast, een functionele bureaulamp, een tweede computerscherm, een printer of scanner, een toetsenbord, een muis en hoofdtelefoon.

Thuiswerkers die deze spullen aankopen en de kostprijs daarvan terugbetaald krijgen door hun werkgever, worden daar dus niet op belast. De fiscus verwacht wel dat er bewijzen worden bij­gehouden (lees: de aankoop­facturen). Wie een dure design bureaulamp koopt, zal hierop wel belast worden, luidt de waarschuwing. Een dure ergonomische kantoorstoel kan wel als de werkgever die ook op de normale werkvloer ter beschikking zou stellen.