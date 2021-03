‘Liefde voor muziek’ op VTM is al aan zijn zevende jaargang toe. In dit seizoen zijn de artiesten die elkaars nummers coveren Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Ronny Mosuse, Bert Ostyn en Emma ­Bale.

‘Dat ze veertien jaar jonger is dan ons voel je, maar ik vind dat alleen maar heel tof en verrijkend.’ De woorden van Jelle Cleymans waren nog niet koud of we zagen al wat hij met dat heel ...