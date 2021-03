Humor is subjectief. Maar dat sommige moppen not done zijn, ontging de schrijvers van Thuis afgelopen vrijdag.

Frietjes of afhaalchinees? Dat was de vraag die vrijdag in Thuis op Eén werd gesteld. ‘Flietjes van de ­Chinees’, grapte Femke (Vanya Wellens). Maar net die mop stuit Joey Kwan, bekend uit de Ketnet­serie #LikeMe, tegen de borst.

In een video van zes minuten legt de actrice aan haar 28.000 volgers uit waarom een zoveelste ­stereotiepe grap over Aziaten in 2021 niet meer kan. ‘Wanneer schrijvers lachen met flietjes, kookt mijn bloed. Je lacht namelijk met een hele etnische groep die al in een nadelige socio-economische situatie zit’, stelt Kwan. Vervolgens verduidelijkt ze met andere fragmenten wanneer en waarom dit kwetsend is. De ­video werd ondertussen meer dan 41.000 keer be­keken. ‘Ik merk in mijn eigen omgeving meer negatieve uitlatingen over Aziaten sinds de pandemie. Als er in een ­programma met zoveel kijkers als Thuis zo’n opmerking wordt gemaakt, vind ik het ­nodig dat ter ­discussie te stellen, als het moet enplein public. Ook al is dat maar een opmerking.’

Cartooniste Chrostin deelde Kwans’ video op Instagram. ‘De ­videofragmenten die Joey gebruikt in haar uitleg, heb ik op een interne presentatie over diversiteit en inclusie in 2018 al eens op de VRT ­getoond’, voegt ze toe. ‘Heel frustrerend, je vraagt je soms wel af ­waarom die meetings er zijn.’

Waar beide dames het roerend over eens zijn: als er aan de schrijftafel ook ­iemand met Aziatische of andere roots had gezeten, was dit niet ­gebeurd. ‘Representatie op het scherm is belangrijk, maar representatie moet er in elk departement zijn. Dat is een kritiek die niet enkel voor de VRT opgaat’, stelt Kwan. ‘Maar ik ben optimistisch. Ik maak deze video niet gewoon uit frustratie, ik denk en hoop dat er door ­debat wel vooruitgang komt.’

In de commentaren op de video wordt vaak aangehaald dat er ook andere dialecten en accenten op tv komen. ‘Maar die hebben vaak een positieve bijklank. Dat gaat dat dus niet op. Wanneer het negatief of ­denigrerend is, is het niet meer oké’, weerlegt Kwan.

Bij VRT be­grijpen ze de frustratie. Waarom de schrijvers de bewuste grap in hun scenario hebben gestopt, kon VRT niet uitleggen. ‘Het was inderdaad een ongeluk­kige mop. We letten absoluut op gevoeligheden. Dit grapje is door de mazen van het net geglipt’, zegt woordvoerder Hans Van Goethem. ‘We appreciëren dan ook dat Joey dit onder de aandacht brengt en ons diversiteitsteam gaat haar nog contacteren.’