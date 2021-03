Nog twee Vlamingen op shortlist Libris Literatuurprijs

Zes boeken maken nog kans op de Libris Literatuurprijs, die op 10 mei wordt uitgereikt.

Het gaat om twee veteranen, met Jeroen Brouwers’ Cliënt E. Busken en Erwin Mortiers De onbevlekte. Maar daarnaast trekt de jury de lijn van de longlist door en kiest ze vooral voor jong aanstormend talent. Dichteres Simone Atangana Bekono (30) haalt de selectie met Confrontaties, over een meisje dat wordt geconfronteerd met structureel racisme. Marieke Lucas Rijneveld (29) kon de jury overtuigen met haar tweede boek Mijn lieve gunsteling. Verder zijn er nog Gerda Blees (35) met Wij zijn licht, over vier communeleden die stoppen met eten, en Merijn de Boer (38) met De Saamhorigheidsgroep. De jury was ‘verbluft door de veel­zijdigheid van het aanbod’, ­aldus het juryrapport.

Twee van de vier Vlamingen die begin februari nog op de achttienkoppige longlist stonden zijn dus afgevallen: Stefan Hertmans met De opgang en Lize Spit met Ik ben er niet.

Op 11 mei weten we wie de winnaar wordt.