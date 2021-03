Vaccins Pfizer en AstraZeneca doen kans op ziekenhuisopnames tachtigplussers met tachtig procent dalen

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca laten de kans op ziekenhuisopnames door covid-19 al na het toedienen van één dosis met tachtig procent dalen bij de tachtigplussers. Dat blijkt maandag uit gegevens van de Britse gezondheidsdienst Public Health England (PHE), op basis van de vaccinatiecampagne in Engeland.

Uit de praktijkstudie van de PHE blijkt bovendien dat het aantal symptomatische covid-gevallen bij zeventigplussers vier weken na het toedienen van een eerste prik al opvallend lager ligt. Voor het vaccin van Pfizer gaat het om een effectiviteit van 57 tot 61 procent, bij AstraZeneca is dat tussen de 60 en 73 procent.

‘Deze resultaten verklaren mogelijk mee waarom het aantal covid-patiënten ouder dan 80 op de intensieve zorg de afgelopen weken zo gedaald is’, reageerde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. ‘Dit is heel bemoedigend.’ In het Verenigd Koninkrijk hebben al meer dan 20 miljoen mensen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen, of een op de drie volwassenen. De ouderen krijgen daarbij voorrang.

De resultaten zijn vooral opvallend voor het vaccin dat AstraZeneca samen met de Britse universiteit van Oxford ontwikkelde. Door een gebrek aan voldoende gegevens over de werkzaamheid bij die leeftijdsgroep zetten verschillende landen, waaronder België, dat vaccin voorlopig niet in bij het oudere deel van de bevolking.

De Hoge Gezondheidsraad bekijkt woensdag of het AstraZeneca-vaccin ook in ons land voor 55- of 65-plussers gebruikt kan worden en of één vaccinprik mogelijk volstaat.