Japan vraagt China te stoppen met anale covid-tests: ‘Psychologisch schadelijk’

De Japanse regering heeft aan China gevraagd om niet langer anale wissers te gebruiken om landgenoten te testen op het coronavirus als ze het land binnenkomen.

De vraag van Japan komt er na klachten van landgenoten. ‘Sommige Japanners lieten aan onze ambassade in China weten dat ze een test met anale wisser hadden ondergaan en dat die veel psychologische schade had veroorzaakt’, verklaarde kabinetssecretaris Katsunobu Kato.

De anale wissers zijn gebruikt bij Japanners die China binnenkwamen of er in quarantaine moesten, verklaarde Kato nog. Om hoeveel gevallen het gaat, kon hij niet zeggen.

China heeft voorlopig nog niet gereageerd op het verzoek. Vorige week ontkende het land nog dat de anale tests gebruikt waren bij Amerikaanse diplomaten, nadat die daar in Amerikaanse media over geklaagd hadden.

China begon in januari anale wissers te gebruiken om covid-19 op te sporen. Daarbij wordt een katoenen wattenstaafje 3 tot 5 centimeter diep ingebracht in de anus en daar voorzichtig rondgedraaid. Volgens de Chinese overheid zouden de wissers gevallen kunnen opsporen die niet via keel- en neuswissers worden gevonden, maar ook bij lokale experts bestaat twijfel over de doeltreffendheid.