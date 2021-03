Gent zwakt verbod versterkte muziek al af

Al na enkele dagen zwakt Gent het verbod op het afspelen van elektronisch versterkte muziek af. Dat is tot 1 april enkel nog tussen acht uur ’s avonds en zes uur ’s morgens verboden.

Nadat zo’n duizend jongeren vorige week woensdagavond waren samen­gekomen op het Sint-Pietersplein in Gent, voerde burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) prompt een glasverbod in op het Sint-Pietersplein, de Gras- en ­Korenlei en Coupure Links en Rechts. Daarnaast werden alle elektronische geluidsinstallaties verboden op het openbaar domein. Wie in Gent muziek afspeelde met een luidspreker, riskeerde een boete van 250 euro. De luidspreker zelf kon in beslag genomen worden.

De beslissing werd meteen op de korrel genomen, maar in een interview met De Standaard dit weekend verdedigde De Clercq het verbod nog: ‘Die versterkte muziek creëerde overlast en een aanzuig­effect. Je krijgt dan snel feestjes, zeker als er drank aanwezig is. Dat is ook normaal en in andere omstandigheden uiteraard leuk. Maar daar is het nu niet het moment voor, hoezeer ik er zelf naar uitkijk. Zodra ik kan, trek ik de maatregelen weer in.’

‘Proportioneel’

Blijkbaar is de tijd daar vandaag al rijp voor. Een nieuwe politieverordening zwakt de tijdsduur van het verbod af tussen 20 uur en 6 uur ‘omwille van proportionele redenen’. ‘Betrokken verbod was absoluut noodzakelijk om de situatie opnieuw te stabiliseren, uit de evaluatie van de afgelopen dagen is gebleken dat dit effectief gelukt is’, aldus de nieuwe verordening. Tegelijk kwam men binnen het stadsbestuur dit weekend tot de conclusie dat een permanent verbod op heel het grondgebied te verregaand is. Te meer omdat de huidige nationale coronaregels al samenscholingen verbiedt met meer dan vier mensen en de GAS-codex de politie toelaat om in te grijpen bij overlast door te luide versterkte muziek.

Het verfijnde verbod op versterkte muziek loopt nu synchroon met het alcoholverbod vanaf 20 uur. Het glasverbod blijft op alle betrokken plaatsen van kracht. Zowel het verbod op elektronisch versterkte muziek als het glasverbod gelden voorlopig tot 1 april 2021, gelijklopend met de huidige coronamaatregelen.

Cirkels

Er komen ook een 100-tal krijtcirkels op het Gentse Sint-Pietersplein zodat studenten er met respect voor social distancing tijd kunnen doorbrengen. De cirkels worden dinsdag om 13 uur aangebracht aan de zonnekant en hebben elk een diameter van 6 meter. Ze zijn bedoeld voor 4 personen. De afstand tussen de cirkels bedraagt ook 4 meter. De cirkels zijn louter een hulpmiddel en zullen dus niet door de politie afgedwongen worden. Ze laten vooral toe om de drukte beter in te schatten. Er komen ook extra afvalkorven en de politie zal de situatie ter plaatse opvolgen.