VN-experts eisen internationaal onderzoek naar vergiftiging Navalny

Twee mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hebben opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de vergiftiging van Kremlin-criticus Aleksej Navalny. Volgens de experts wijst alles voorlopig op ‘een zeer waarschijnlijke betrokkenheid’ van overheidsmedewerkers.

De vergiftiging van Navalny in augustus maakte deel uit van een reeks onwettelijke moorden en pogingen tot moord van critici in binnen- en buitenland. Dat zeggen Agnès Callamard, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, en Irene Khan, speciaal rapporteur voor de promotie en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Die afrekeningen moesten volgens de twee een ‘sinistere waarschuwing’ vormen voor dissidenten.

‘Gezien de ontoereikende reactie van de binnenlandse autoriteiten, het gebruik van verboden chemische wapens en het ogenschijnlijke patroon van pogingen tot doelbewuste moorden, zijn wij van mening dat er dringend een internationaal onderzoek moet worden uitgevoerd om de feiten vast te stellen en alle omstandigheden met betrekking tot de vergiftiging van Navalny op te helderen’, aldus Callamard en Khan in een verklaring.

De twee experts maakten ook de inhoud van een brief openbaar die ze op 30 december naar de Russische autoriteiten stuurden en waarin ze Moskou lieten weten de vergiftiging te onderzoeken. In de brief wordt gewaarschuwd dat Russische overheidsmedewerkers strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, ‘zowel voor het deelnemen aan of bevelen tot een poging tot moord als voor het niet weerhouden van ondergeschikten om deze acties te ondernemen’.

Navalny (44) werd in augustus onwel in Siberië en werd voor behandeling overgevlogen naar Duitsland. Artsen daar verklaarden dat hij vergiftigd werd met het verboden middel Novitsjok. Rusland heeft tot nu toe alle betrokkenheid ontkend, het land heeft naar eigen zeggen nog geen bewijs van vergiftiging gezien. Navalny werd ondertussen wel tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld omdat hij met zijn reis naar Duitsland zijn voorwaarden tot voorwaardelijke invrijheidstelling zou overtreden hebben.