Derde gezondheidsminister moet opstappen in Latijns-Amerika

Na Argentinië en Peru verliest ook Ecuador haar minister van Volksgezondheid aan een vaccinatieschandaal. Juan Carlos Zevallos gaf zijn ontslag nadat bekend werd dat hij vooraanstaanden aanbood voor te steken in de vaccinatierij.

De president van Ecuador, Lenin Moreno, publiceerde de ontslagbrief van Zevallos op Twitter. ‘Gezien de huidige politieke situatie en om het nationaal vaccinatieplan te kunnen voortzetten, geef ik u mijn ontslag, meneer de president’, staat daarin te lezen.

De termijn van Moreno zelf eindigt op 24 mei, op 11 april trekken de Ecuadoranen opnieuw naar de stembus. Stevig zit hij niet in het zadel. Nadat hij de ontslagbrief had gedeeld, tweette hij ook dat niemand van zijn eigen familie of vrienden al gevaccineerd was.

Moreno lijkt erg zijn best te doen om onlusten - zoals in Argentinië - te voorkomen. Zevallos had onder meer rectoren van universiteiten uitgenodigd om op voor hun beurt gevaccineerd te worden. Er loopt ook een onderzoek naar het proefdraaien voor de vaccinatiestrategie in het rusthuis waar Zevallos’ moeder verbleef.

Zevallos beroept zich op het recht op privacy van patiënten om een lijst met voortijdig gevaccineerden vrij te geven. Dat gebeurde wel in Argentinië en Peru, waar respectievelijk 70 en 500 mensen voortijdig een vaccin bemachtigden. Maandag pleit de ngo Accion Juridica Popular in de rechtbank van Quito om die lijst in Ecuador ook publiek te maken.