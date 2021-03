Nicolas Sarkozy veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik

De correctionele rechtbank in Parijs heeft de Franse ex-president Nicolas Sarkozy (66) veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik in de ‘afluisteraffaire’. Hij krijgt drie jaar cel, waarvan een jaar effectief.

De bal ging per toeval aan het rollen tijdens een ander gerechtelijk onderzoek, naar de financiering van Sarkozy’s verkiezingscampagne in 2007, dat al jaren aansleept. Daarbij wordt de ex-president ervan verdacht 50 miljoen euro te hebben gekregen van het Libische regime. Nadat speurders een telefoontap hadden geïnstalleerd om ­bewijs te vergaren, waren ze op gesprekken gestoten tussen Sarkozy en zijn toenmalige advocaat, Thierry Herzog. Volgens het parket bleek daaruit dat ­Sarkozy via zijn advocaat een toenmalige topmagistraat, Gilbert Azibert, had benaderd om geheime informatie los te weken uit een eerder – en ondertussen geseponeerd – onderzoek tegen hem over illegale campagne­financiering door wijlen Liliane Bettencourt (L’Oréal). In ruil daarvoor zou Sarkozy Azibert een prestigieuze baan in ­Monaco hebben beloofd.

De vroegere Franse president stond sinds 23 november terecht, samen met Thierry Herzog en Gilbert Azibert. Die twee laatsten hebben een gelijkaardige straf gekregen. Rechter Christine Mée zei dat er bewijzen zijn van een corruptiepact tussen Sarkozy, Herzog en Azibert. Na hun veroordeling verlieten de drie mannen het gerechtsgebouw zonder een verklaring af te leggen.

Het parket sprak van ­‘methoden van doorgewinterde criminelen’. De procureur eiste tijdens het proces een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee voorwaardelijk. De verdediging vroeg vrijspraak. Sarkozy heeft zijn onschuld altijd volgehouden.

Huisarrest

De kans is klein dat Sarkozy effectief een dag in de cel zal doorbrengen. Hij mag van de rechter zijn straf in huisarrest uitzitten. Hoogstwaarschijnlijk gaat hij ook in beroep.

Sarkozy is na Jacques Chirac de tweede voormalige president van de vijfde Franse Republiek die voor de rechtbank moet verschijnen. Ook Jacques Chirac werd in 2011 na zijn ambtstermijnen veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Die zaak ging over publiek geld dat hij naar de partijkas had doorgesluisd door fictieve banen te creëren.

Vanaf 17 maart staat Sarkozy ook terecht voor zijn rol in de zogenaamde ‘Bygmalion-affaire’ over de financiering van zijn herverkiezings­campagne in 2012. Hij zou toen miljoenen meer dan wettelijk toegestaan aan zijn campagne hebben uitgegeven.

Correctie: In een eerdere versie stond dat het de eerste keer is dat een Franse president schuldig wordt bevonden voor feiten die tijdens de ambtstermijn zijn gepleegd. Maar de feiten dateren van 2014. Sarkozy was president van 2007 tot 2012.