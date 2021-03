Prins Philip overgebracht naar ander ziekenhuis voor tests

De Britse prins Philip (99) is naar een ander ziekenhuis overgebracht. Daar zal hij verder behandeld worden voor een infectie en een hartaandoening.

Op 16 februari werd de echtgenoot van de Britse Queen ‘uit voorzorg’ opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen. Nu, twee weken later, is hij overgebracht naar het St Bartholomew’s-ziekenhuis.

‘Daar zullen de dokters hem blijven behandelen voor een infectie’, meldt Buckingham Palace. Prins Philip zal er ook tests ondergaan voor een hartaandoening die hij al langer heeft.

‘De hertog reageert op de behandeling, maar hij zal naar verwachting minstens tot het einde van de week in het ziekenhuis blijven’, aldus het Paleis.

Het grootste deel van zijn leven was de prins in goede gezondheid, hoewel in 2007 bekend werd dat hij al vijftien jaar een hartkwaal had. In 2011-2012 werd hij drie keer in het ziekenhuis opgenomen, één keer voor zijn hart en twee keer voor een blaasontsteking.

De Queen en haar man hebben allebei al zeker één inenting tegen het coronavirus gekregen.