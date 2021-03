Borlées verdedigen Europese titel op 4x400m: ‘Grote kampioenschappen, daar leven wij voor’

Donderdag gaat in het Poolse Torun het EK atletiek indoor van start. De broers Borlée verdedigen er met de 4x400m hun Europese titel, en Dylan Borlée neemt ook individueel deel aan de 400m.

Dinsdag reizen ze met de rest van de Belgische selectie af naar Polen, pas zondag komen de Belgian Tornados op de piste. Voor Kevin en Jonathan wordt dit de eerste wedstrijd van het seizoen, maar dat zien zij niet als een nadeel. ‘Grote kampioenschappen, daar leven wij voor’, lieten ze maandag weten in een persmededeling. ‘We willen niets liever dan de Belgische atletiek nog maar eens op de kaart te zetten. Wat is er mooier dan een olympisch jaar te beginnen met een nieuwe Europese titel?’, vertelt Kevin.

Vrijdag komt Dylan als eerste broer in actie, op de 400m. Zijn kwalificatie was lang onzeker en uiteindelijk moest hij gedelibereerd worden door de selectiecommissie. ‘Ik heb Dylan zelden zo in vorm gezien als de voorbije weken op training, maar het kwam er maar niet uit’, weet coach Jacques Borlée. ‘Gelukkig hebben ze hem opgevist.’ Het EK indoor in 2015 in Praag was de grote doorbraak voor Dylan, en zijn zilveren medaille kwam toen als een verrassing voor velen. ‘Ik voel me nu minstens even sterk als toen, en op een kampioenschap kan alles’, aldus Dylan Borlée.

Vlaamse federatie

De Borlées leven ontspannen toe naar het EK. Dat wordt voor Team Borlée een opstapje voor het grote doel: de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer. 2020 was geen eenvoudig jaar, in de eerste plaats door het uitstel van de Olympische Spelen. ‘Als je vier jaar traint, met slechts één doel in gedachten, en dat doel valt dan weg, dat doet pijn’, bekent Kevin Borlée. De onzekerheid van een seizoen met weinig wedstrijden had ook een impact op hun lichaam. ‘We hebben alle drie met wat blessures gesukkeld, waardoor we 2020 eigenlijk zo snel mogelijk wilden vergeten.’

Het nieuwe jaar werd ingezet met een stage in Zuid-Afrika, en dat zorgde voor een eerste positieve dynamiek. Even voordien hadden ze hun overstap naar de Vlaamse federatie aangekondigd. ‘De VAL biedt de ideale omstandigheden om ons in alle kalmte en sereniteit voor te bereiden op de grote doelen van dit jaar’, weet Jacques Borlée, te beginnen met het EK indoor. ‘Als atleet is mentale rust primordiaal om tot topprestaties te komen’.