Chadwick Boseman is zondag postuum uitgeroepen tot beste filmacteur bij de Golden Globes, zes maanden nadat zijn dood op 43-jarige leeftijd fans over de hele wereld schokte. Boseman, vooral bekend van de superheldenfilm Black panther, kreeg de prijs voor zijn rol in het jazzdrama Ma Rainey’s black bottom. Zijn weduwe, Simone Ledward Boseman, hield een hartverscheurende toespraak terwijl ze de prijs namens Boseman in ontvangst nam.