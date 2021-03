Politie valt binnen bij FC Barcelona, oud-voorzitter Bartomeu zou zijn aangehouden

Zes dagen voor de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona is de Catalaanse politie maandag binnengevallen bij de voetbalclub. De ordediensten voeren huiszoekingen uit naar financiële wanpraktijken bij de Catalanen en daarbij zou vooral de afgetreden voorzitter Josep Bartomeu in het vizier worden genomen.

Volgens diverse Spaanse media zou Bartomeu zelf, net als algemeen directeur Oscar Grau en hoofd juridische diensten Roma Gomez Ponti, zijn gearresteerd.

Er is nog geen officieel statement van de club.

Bartomeu trad eind oktober na een lange soap af als voorzitter van de Blaugrana. In 2015 was hij na een interim-periode benoemd tot voorzitter. Normaal gezien zou hij zes jaar aan het roer blijven, maar daar kwam dus vroeger dan gepland een einde aan. Sportieve en economische problemen, spelers met wie hij overhoop lag… Bartomeu kende een hobbelig parcours bij de Blaugrana, niet in het minst toen bekendraakte dat hij een extern pr-bedrijf zou betaald hebben om zijn eigen naam te zuiveren en de stemmen van opposanten in een slecht daglicht te plaatsen. Dat schandaal werd ‘Barça Gate’ genoemd, maar bewijs voor de lastercampagne werd er evenwel niet gevonden.

Ook zou Bartomeu verdiend hebben aan deals die hij namens Barcelona heeft afgesloten. De Spanjaard werd dan ook beschuldigd van corruptie door de Catalaanse politie. Volgens de Spaanse krant El Mundo had Bartomeu zijn fiat verleend voor een betaling die tot zes keer zo hoog was als gebruikelijk.

Bartomeu was afgelopen zomer ook al onder vuur gekomen tijdens de contractsaga van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van de Blaugrana wilde niet bijtekenen, maar Bartomeu weigerde hem te laten vertrekken.