Patiënten gebruiken corona-app amper om contacten te alarmeren

Slechts 37 procent van de covid-patiënten die de Coronalert-app hebben staan, drukken na een positieve test op de knop waarmee hun contacten het bericht krijgen dat ze een risicocontact hebben gehad. ‘Daar situeert zich een probleem’, vindt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.

Achtentwintig procent van de smartphone-gebruikers in België heeft de Coronalert-app staan, dat gaat om ongeveer 2,5 miljoen downloads. Sinds de lancering van de app eind september hebben al 475.000 mensen hun testresultaat in de app gekregen. Wanneer dat resultaat positief is, kan de patiënt ervoor kiezen om automatisch de personen met wie hij of zij de voorbije dagen contact had (als zij ook de app hebben staan) op de hoogte te brengen. Maar zeer weinig mensen doen dat. Tijdens een persbriefing gaf Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité (IFC) Testing & Tracing, zonet aan dat het maar in 37 procent van de gevallen gebeurt.

‘Daar situeert zich een probleem’, zegt Moykens. ‘37 procent is te weinig. Daarom hebben we besloten om de app nog eens onder de aandacht te brengen. Momenteel gebeurt er nog veel manueel contactonderzoek (vooral via telefoon, red.). Daarbij is de app een nuttige aanvulling. Wanneer er straks versoepelingen zijn en mensen weer meer contacten hebben met personen die ze niet kennen (zoals op café, red.), wordt de app belangrijker.’

Het aantal downloads en de ‘dekking’ bij smartphonegebruikers beoordeelt Moykens wel als ’relatief oké’. In het najaar waren er problemen met de link tussen een test en de app. Door het mogelijk te maken om die link als gebruiker zelf te leggen, hoopt het IFC dat eenvoudiger te hebben gemaakt.

53 miljoen euro

Tijdens de stand van zaken over het contactonderzoek kwam ook aan bod dat het project vorig jaar 53 miljoen euro heeft gekost. Dat cijfer slaat op het centrale contactonderzoek, dat in handen is van een consortium van callcenters, de ziekenfondsen en consultancybedrijf KPMG. Op lokaal niveau wordt er ook op veel plekken aan contactonderzoek gedaan.

In mei had de Vlaamse regering bepaald dat de maximale factuur voor die hele operatie, die dan gepland stond tot eind november, honderd miljoen euro mocht bedragen. De uiteindelijke kostprijs voor 2020 is daar dus ver onder gebleven. Zeker de eerste maanden kampte het contactonderzoek met tal van problemen, die gaandeweg zijn verbeterd. Vandaag is er vooral nog werk aan de datadeling tussen het centrale contactonderzoek en dat bij lokale besturen.

Het centrale contactonderzoek werkt snel: 88 procent van de indexpatiënten en 80 procent van de contacten worden binnen de 24 uur bereikt. Dat heeft er mee te maken dat er in verhouding tot het werk een zeer ruime onderzoekscapaciteit is voorzien: momenteel zijn er ongeveer zevenhonderd call agents, en die capaciteit wordt voor 35 à 40 procent benut. ‘Als de benutting van de capaciteit boven de drempel van 55 procent gaat, wordt er gestart met een uitbreiding van de ploeg’, zegt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.