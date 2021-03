Orban dreigt partij uit Europese groep te halen

De Europese centrumrechtse groep EVP worstelt al even met het lidmaatschap van Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Orban, omwille van zijn twijfelachtige omgang met de rechtsstaat. Met nieuwe regels wil de EVP Fidesz aan de deur zetten. Dan vertrekt Orban liever zelf.

‘Als de nieuwe regels gestemd en aanvaard worden, verlaat Fidesz de groep’, maakt premier Viktor Orban duidelijk in een brief gericht aan Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij EVP. De groep overkoepelt de centrumrechtse Europese partijen met vertegenwoordiging in het Europees Parlement, zoals CD&V in Vlaanderen.

Orban publiceerde de brief zondag, nadat de Duitse Weber en de hoofden van de nationale delegaties kwamen afgelopen vrijdag bijeen om de nieuwe regels op te stellen. Volgens die nieuwe regels zou de groep alle leden van een partij kunnen schorsen, in plaats van individuele leden apart. Dat is belangrijk omdat op dit moment Fidesz zelf geschorst is, maar de elf Europese parlementsleden van Fidesz in het Europees Parlement wel nog bij de EVP-fractie horen.

In zijn brief hekelde Orban de ‘haastige’ introductie van nieuwe regels ‘met twijfelachtige rechtsgeldigheid’, om Fidesz kost wat kost te schorsen. Niet uit te sluiten, ‘want daar zou nooit een meerderheid voor gevonden worden’, sneert Orban nog. ‘De boodschap is duidelijk en we hebben ze goed ontvangen. Als Fidesz niet welkom is, zien we geen reden om te blijven.’

Opvallend is dat Orban in zijn brief verlangend terugkijkt naar het beleid van een van Webers voorgangers, Wilfried Martens, die er volgens de premier wel in slaagde om centrumrechtse en rechtse partijen met verschillende roots en achtergronden te verenigen. ‘We raden aan om terug te keren naar de erfenis van Martens’, klinkt het.

Woensdag stemt de EVP over de nieuwe regels. Er is een tweederdemeerderheid voor nodig. Insiders verwachten dat die er ook komt. Centrumstemmen binnen de groep hopen luidop dat Orban zich in dat geval aan zijn woord houdt.