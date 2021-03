Twintiger, geen zorgpersoneel en toch al gevaccineerd

Om de gaatjes in de centra te vullen, wordt de volgorde weleens op zijn kop gezet.

‘Via een groepschat met vrienden kreeg ik een link naar een document om me op de reservelijst voor de regio Grimbergen te zetten’, zegt Livia F., een studente communicatie in ­Mechelen. Afgelopen zaterdag kreeg ik het vaccin van Astra­Zeneca toegediend.’ F. is ­zeker niet de enige die in de Eerstelijnszone Grimbergen veel sneller dan de officiële volgorde een prik kon krijgen.

‘Ik had me niet op de wachtlijst gezet, omdat ik als zorgpersoneel binnenkort wel aan de beurt zou komen’, zegt Charlotte Vandenbroucke (23) uit Meise. ‘Toen ik hoorde dat verschillende vrienden, die geen risicopatiënt of zorgpersoneel zijn, toch eerst aan de beurt kwamen via de lijst, ­besloot ik dat ook te doen.’

Vaccins wegwerpen

Zo kregen in de regio Grimbergen de voorbije anderhalve week 50 tot 100 mensen veel sneller hun vaccin dan voorzien. ‘Dat is toch beter dan 100 vaccins te moeten wegwerpen’, zegt Armand Hermans, voorzitter van de ELZ Grimbergen. Net als andere vaccinatiecentra kampt ook Grimbergen met ‘no-shows’, zorgpersoneel dat is opgeroepen om zich te laten vaccineren, maar niet komt opdagen. ‘Als een kandidaat laat weten dat hij niet komt, kunnen we zijn “slot” nog aan iemand anders toewijzen, maar sommigen ­laten ­helemaal niets weten.’ En dan is er een probleem, want de vaccins die geleverd zijn, moeten snel worden toegediend. Dus legde Grimbergen zelf een reservelijst aan met als criterium snel ter plaatse kunnen zijn na een telefonische oproep. ‘Als iemand niet komt opdagen, gaan we de lijst af en beginnen we te bellen.’

Grimbergen is zeker niet de enige ELZ die zelf zo’n lijst heeft aangelegd. ‘We ontvangen veel vragen van vaccinatiecentra over de beschikbaarheid van reservelijsten’, staat in een mail die het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag verstuurde naar alle vaccinatiecentra. Daarin belooft het Agentschap de centra vanaf deze week toegang te geven tot hun lijst van personen die nog niet zijn opgeroepen, maar die als volgende in de rij staan. Zo kunnen die gecontacteerd worden bij no-shows en kunnen de eigen lijsten naar de prullenmand.

‘We kunnen niemand dwingen, maar ­rekenen erop dat onze ­reservelijst voortaan gebruikt wordt’, zegt woordvoerder Joris Moonens. ‘Daar zaten we op te wachten’, zegt Hermans. ‘Het laatste wat we willen, is onze eigen lijst gebruiken.’

