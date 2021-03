Drie chalets in vakantiepark Hengelhoef volledig uitgebrand

In het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren zijn maandagochtend drie vakantiechalets volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 2.45 uur binnen bij de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg. Bij aankomst van de brandweer stonden de drie chalets in lichterlaaie.

De Genkse brandweerpost rukte met een twintigtal manschappen uit. Voor de bluswerken werd een extra autopomp ingezet. Drie chalets werden verwoest. De spuitgasten slaagden erin een vierde chalet, de laatste in rij, te vrijwaren. De brandweer sloot ook de gastoevoer af.

De oorzaak van de brand in de chalets is nog onbekend. Er waren geen bewoners, aangezien het vakantiepark momenteel gesloten is.