David Goffin klimt na titel in Montpellier naar veertiende plaats op wereldranglijst

David Goffin ziet zijn toernooizege in Montpellier vertaald in een plaats winst op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar staat veertiende. Elise Mertens moet maandag een plaatsje inleveren in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis, en staat nu achttiende.

Goffin wipt over de Canadees Milos Raonic. Hij heeft amper tien puntjes achterstand op de Spanjaard Roberto Bautista Agut, tegen wie hij zondag zijn vijfde ATP-titel veroverde. Het is de enige wijziging in de top dertig van het mannentennis.

De hoogste ranking van de Luikenaar is nummer 7 in november 2017. Deze week is hij aan de slag in Rotterdam waar hij opent tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37).

De Australiër Alexei Popyrin komt dankzij zijn titel in Singapore de top 100 binnen op plaats 82. Hij klimt 32 posities. De zege in het dubbel was er voor Sander Gillé en Joran Vliegen. Zij gaan licht vooruit op de dubbelranking. Vliegen is 35ste (+2) en Gillé 38ste (+3).

Dé sprong van de week komt op naam van de Argentijnse tiener Juan Manuel Cerundolo. Die won voor eigen volk in Cordoba meteen de titel in zijn eerste ATP-toernooi en stijgt 154 plaatsen naar nummer 181. Kimmer Coppejans blijft de tweede Belg op plaats 185 (-3) voor Ruben Bemelmans (200ste, -2).

Elise Mertens zakt een plaats

Elise Mertens moet maandag een plaatsje inleveren in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. De Limburgse staat achttiende. Mertens wordt op de ranking voorbijgestoken door de Poolse Iga Swiatek. Die won afgelopen weekend het toernooi van Adelaide en pakte zo een tweede titel, na Roland Garros vorig jaar. De negentienjarige Poolse stijgt drie posities naar nummer 15.

Verder zijn er geen verschuivingen in de top dertig. De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. Ook bij de andere Belgen blijft alles bij het oude. Alison Van Uytanck (WTA 66), Kirsten Flipkens (WTA 92) en Greet Minnen (WTA 113) blijven op hun plaats staan.