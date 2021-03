Aung San Suu Kyi verschijnt ‘in goede gezondheid’ voor rechter

De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is per videoconferentie voor de rechter verschenen. Ze leek in goede gezondheid, zegt haar advocaat.

De 75-jarige ex-leider werd aanvankelijk aangeklaagd voor het illegaal importeren van zes walkietalkies. Ook zou ze de wetgeving op de coronamaatregelen hebben overtreden. Tijdens de zitting vandaag werd Aung San Suu Kyi ook aangeklaagd voor het verspreiden van informatie die onrust kan veroorzaken.

Suu Kyi zag er gezond uit, hoewel ze precies wat gewicht is verloren. Dat zegt haar advocaat Min Min Soe aan persagentschap Reuters. Ze vroeg ook om haar advocaten te kunnen spreken.

De volgende zitting staat op 15 maart gepland.

Geweld

In Myanmar vinden grote protesten plaats tegen de militaire coup van 1 februari. Toen zetten de generaals Aung San Suu Kyi, de winnaar van de verkiezingen in ­november, aan de kant en ­gaven haar huisarrest. Myanmarese politieagenten en soldaten hebben gisteren zeker achttien betogers neergeschoten en een dertigtal verwond toen ze op verschillende plaatsen in de voormalige hoofdstad Rangoon een einde wilden maken aan de demonstraties.

Ook in enkele andere steden zijn de ordediensten de betogers met bruut geweld te lijf gegaan.