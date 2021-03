Prins Harry: ‘Het was ongelofelijk hard’

Voor hij een stap terugdeed als royal, vreesde de Britse prins Harry (36) dat de ‘geschiedenis zich zou herhalen’. Dat zegt hij komende zondag in het interview met Oprah Winfrey.

CBS heeft al twee korte clips vrijgegeven van het aangekondigde interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Voor het eerst sinds hun verhuizing naar Californië geeft het koppel een televisie-interview.

‘Mijn grootste bezorgdheid was dat de geschiedenis zich zou herhalen’, zegt prins Harry in een verwijzing naar zijn moeder Diana. Zij stierf op 36-jarige leeftijd in een auto-ongeval terwijl ze werd achtervolgd door paparazzi.

‘Ik ben opgelucht en blij dat ik hier met mijn vrouw naast mij met jou kan praten’, vertelt Harry aan Oprah Winfrey. ‘Want ik kan mij niet voorstellen hoe het voor haar moet geweest zijn, jaren geleden moest zij hier alleen door. Het was ongelooflijk hard voor ons, maar we hadden tenminste elkaar.’

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

Op een bepaald moment zegt Winfrey in de teaser dat ‘ze een paar choquerende dingen hebben gezegd’ en dat hun situatie ‘bijna onleefbaar’ was. Winfrey vraagt aan Markle onder meer of er een breekpunt was, maar haar antwoorden worden nog niet onthuld.

Voor Harry en Meghan naar Californië verhuisden, had het koppel al meerdere geklaagd over de manier waarop de tabloids over Meghan Markle schreven. In een interview met James Corden voor het Amerikaanse programmaThe Late Late Showzei hij vorige week nog dat de situatie met de Britse pers giftig was. Ook heeft hij al aangegeven dat hij een stap terugdeed als royal om zijn familie te beschermen. In februari maakte Buckingham Palace bekend dat prins Harry en zijn vrouw niet zouden terugkeren als ‘werkende leden’ van het koningshuis.

Het volledige interview met Oprah Winfrey wordt op 7 maart uitgezonden.