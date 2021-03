In woonzorgcentrum Wielant in Anzegem is de Zuid-Afrikaanse variant van het ­coronavirus uitgebroken. De twaalf besmette bewoners kregen tijdig hun tweede vaccinatie en hebben amper symptomen. Minstens vier van de zes besmette personeels­leden waren níét gevaccineerd.

