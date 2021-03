Zon breekt door ochtendgrijs, vanaf donderdag weer kouder

Na ochtendgrijs in Laag- en Midden-België met lage wolken, nevel of mistbanken wordt het overal zonnig, hoewel dat ochtendgrijs naar het noorden en noordwesten toe in de voormiddag nog wat hardnekkiger kan zijn. Dat zegt het KMI. Het wordt 9 tot 14 graden.

Maandagavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag wordt het helder tot lichtbewolkt. Opnieuw kunnen zich plaatselijk mistbanken vormen, vooral dan in het noordwesten van het land. De minima schommelen tussen -1 en +3 graden. In sommige Ardense valleien kans het kwik dalen tot -5 graden.

Dinsdagochtend is het behoorlijk koud met in meerdere streken tijdelijk negatieve temperaturen. Overdag wordt het zonnig en zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 16 graden. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Aan de kust is een zeebries mogelijk in de namiddag.

Woensdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe met kans op een lokale bui. Woensdagnacht gaat het regenen. Het kwik klimt dan nog naar 12 tot 16 graden. Vanaf donderdag stroomt er gevoelig koudere polaire lucht naar onze streken.