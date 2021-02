Trump zal ‘geen nieuwe partij oprichten’

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, gaf voor het eerst sinds de inauguratie van Joe Beden een speech op een Republikeinse conferentie in de staat Florida.

Op de tonen van ‘God Bless The USA’ - I’m proud to be an American, where at least I know I’m free. And I wont forget the men who died, who gave that right to me - kwam Donald Trump zondag op het podium, meer dan een uur later dan aangekondigd, voor zijn eerste speech nadat hij het Witte Huis verliet op 6 januari.

‘Ik sta hier voor jullie vandaag om te vertellen dat de ongelofelijke reis - de meest bijzondere reis die iemand ooit ondernam - die we samen begonnen zijn vier jaar geleden, nog niet is afgelopen.’

‘Het harde werk begint nog maar. En uiteindelijk zullen we winnen. We hebben al vaak gewonnen. We zitten in een historische strijd om de Amerikaanse identiteit, een strijd zoals nooit eerder tevoren. Hoe hard het establishment ons ook het zwijgen wil doen opleggen, we zullen overwinnen, Amerika zal groter en sterker zijn dan ooit.’

Trump maakte duidelijk wat zijn plan alvast niet is. ‘Ik ben hier om te praten over de toekomst van onze beweging, van onze partij en de toekomst van ons land. We gaan geen nieuwe partij oprichten, we hebben de Republikeinse partij, we zullen herenigen en sterker zijn dan ooit.’ Even later alludeerde Trump op een mogelijk ‘derde’ overwinning tegen de Democraten, wat erop wijst dat hij denkt om in 2024 opnieuw als Republikeinse kandidaat deel te nemen aan de presidentsverkiezingen.

Vervolgens haalde hij uit naar zijn opvolger Joe Biden, die hij betichtte van extreemlinks beleid. ‘We gaan strijden tegen socialisme, dat altijd leidt naar communisme. We wisten dat de Biden-administratie slecht zou zijn, maar we wisten niet hoe extreemlinks hij zou zijn. Deze man, Biden, wil windmolens. Die werken niet als je wil dat ze werken. Joe Biden heeft de slechtste start van alle presidenten gekend.’

Duidelijk is dat Trump Biden meteen wil betichten van een opengrenzenbeleid: ‘We zijn van ‘America first’ naar ‘America last’ gedaan. Dat is het duidelijkst aan onze zuidelijke grens.’ Waarna Trump beweerde: ‘Biden heeft een vloed van migranten toegelaten in ons land. De Biden-administratie maakt het illegale criminelen makkelijk om binnen te geraken, ze komen binnen met 100.000’en, ze zullen met miljoenen komen.’

‘Ze moeten nu naar school’

‘Vreselijk’, noemde Donald Trump de gesloten scholen in de VS nog, als gevolg van de coronacrisis in het land. ‘Ze moeten zo snel mogelijk weer naar school. Er is geen enkele reden om de kinderen op te sluiten in hun huis. De kinderen verdienen een toekomst, het is een vreselijk schandaal, en een van de ergste daden van een president ooit.’ De pluim voor de snelle ontwikkeling van de coronavaccins stak Trump wel op zijn hoed. ‘Een andere president had er zeker vijf jaar over gedaan, wij kregen het voor elkaar in negen maanden.’