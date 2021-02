Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant ontdekt in woonzorgcentrum: ‘Geen verrassing’

In woonzorgcentrum Wielant in Anzegem is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus uitgebroken. De uitbraak is eerder bij toeval ontdekt omdat een bewoner een hogere temperatuur had. Dankzij de vaccinaties heeft bijna niemand symptomen. Viroloog Steven Van Gucht vindt het ‘geen verrassing’.

‘Momenteel hebben twaalf bewoners en zes personeelsleden positief getest op de Zuid-Afrikaanse variant’, zegt directeur Inge Coopman. Dat ondanks het feit dat 96 procent van de bewoners en bijna 90 procent van de medewerkers al gevaccineerd werden. De bewoners kregen hun laatste prik op 30 januari, het personeel op 18 februari.

Hoewel het vaccin de besmettingen niet kon voorkomen, is bijna iedereen wel vrij van symptomen. ‘Het is maar omdat één bewoner een hogere temperatuur had dat we beslisten om toch een test te doen. Hadden we dat niet opgemerkt, dan was de besmetting waarschijnlijk ongemerkt gepasseerd.’

Om verdere besmetting tegen te gaan is bezoek tot en met zondag 7 maart verboden. Momenteel worden bewoners twee keer per week getest. Tot nu was Wielant gespaard gebleven van coronabesmettingen.

‘Zwakke immuniteit’

Viroloog Steve Van Gucht van Sciensano zegt aan Belga niet te schrikken van de uitbraak. ‘Mensen in een woonzorgcentrum hebben nu eenmaal een heel zwak immuunsysteem. Er zullen nog wel uitbraken zijn, hopelijk niet te veel. Maar we hadden dit wel verwacht.’

Er zou ook enkel sprake van milde symptomen, aldus Van Gucht. ‘Het vaccin moet beschermen tegen ziekenhuisopname. Zolang mensen geen ernstige ziekte ontwikkelen, doet het vaccin zijn werk.’

Dat het vaccin aanslaat, bewijzen ook de globale cijfers in de woon-zorgcentra en bij de 80-plussers. ‘Er is een duidelijke knik in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Het gaat om goede resultaten in een erg fragiele groep.’

Ook bij het personeel testten enkelen positief. ‘Vooral bij dat deel van het personeel dat zich niet heeft laten vaccineren. Vandaar nog eens het belang om zich te laten vaccineren’, aldus nog de viroloog.