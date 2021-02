Sea Life Blankenberge laat twee zeehonden vrij

De twee dieren, Odette en Figo, werden enkele maanden opgevangen in het opvangcentrum van het dierenpark tot ze weer voldoende waren aangedikt.

Odette en Figo kwamen verzwakt aan in het opvangcentrum. Odette werd begin oktober gevonden in Koksijde. Het dier was verzwakt maar kwam zo’n 21 kilogram aan. Momenteel weegt de zeehond 35 kilogram. Figo werd eind december gevonden in Oostduinkerke en kwam 16 kilogram aan, tot 32 kilogram.

Nu de dieren voldoende aangesterkt zijn, mochten de twee zeehondjes het centrum verlaten. Zondag werden ze dan ook weer vrijgelaten in de zee.