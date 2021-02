Moeskroen geeft dubbele voorsprong uit handen bij Beerschot

Excel Moeskroen heeft na drie opeenvolgende nederlagen niet opnieuw kunnen aanknopen met de zege. De Henegouwers speelden zondag 2-2 gelijk bij Beerschot op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League.

Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stond de staartploeg 0-2 voor dankzij treffers van Jean Onana (26.) en Serge Tabekou (71.). Blessing Eleke (86.) en Stipe Radic (90.+4) sleepten echter nog een punt uit de brand voor Beerschot.

In de 26e minuut kwam Moeskroen op voorsprong via Onana. Beerschot-doelman Vanhamel bokste een voorzet van Bakic weg, de Kameroener kopte van buiten het strafschopgebied tegen de netten. In de tweede helft lukte Tabekou de 0-2 bij een snelle counter na een hoekschop voor de Kielse Ratten.

Eleke zorgde in het slot na een boogbal van Holzhauser voor de aansluitingstreffer. De thuisploeg drong nog aan. Dat resulteerde in een kopbal van Suzuki die net naast ging en zowaar nog de gelijkmaker in de blessuretijd. Vanhamel trok mee naar voren en voerde mee strijd in het strafschopgebied bij een verre inworp van Van den Bergh. Het leer belandde voor de voeten van Radic. De Kroaat trapte van dichtbij binnen.

Met 27 punten blijft Moeskroen voorlaatste in de stand. Cercle Brugge, dat zaterdag met 2-0 won van rode lantaarn Waasland-Beveren (25 ptn), telt er twee meer. Beerschot staat met 41 punten op de zevende plaats.