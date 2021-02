Opnieuw anti-coronabeleidsactie ontbonden in Amsterdam

De Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, heeft andermaal het Museumplein in Amsterdam moeten ontruimen. Honderden demonstranten waren er samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen.

De Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, heeft het Museumplein in Amsterdam ontruimd. Dat gebeurde nadat de Amsterdamse ‘driehoek’ van politie, justitie en burgemeester een demonstratie op het plein tegen de coronamaatregelen had ontbonden. Volgens de gemeente negeerde de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie.

Even ervoor had de gemeente Amsterdam via Twitter bekendgemaakt dat er een noodbevel van kracht was en het niet langer toegestaan was op het Museumplein te blijven.

‘Koffiedrinkers’

Zondag zijn er opnieuw tegenstanders van het coronabeleid naar het plein gekomen om daar ‘koffie te drinken’. In totaal waren er honderden actievoerders, veelal zonder mondmasker. Ze zouden afgekomen zijn op een oproep van initiatiefnemer Michel Reijinga, de vijftiger die al enkele weken het protest aanvoert in Nederland.

De boodschap dat ze weg moesten, werd vanuit een politiebusje omgeroepen. Elke keer dat dat gebeurde, joelden de demonstranten en werd de muziek harder gezet. Omdat een klein groepje hardleerse demonstranten geen gehoor wilden geven aan de oproep, werd de Mobiele Eenheid erbij gehaald. Er waren ook waterkanonnen aanwezig.

De ‘koffiedrinkers’ hadden doeken en borden meegenomen met teksten als ‘Bevrijd Nederland nu’ en ‘Stop de coronadictatuur’. Ook waren er veel gele paraplu’s waar liefde en vrijheid op staat, en ballonnen in de vorm van hartjes.

Nog in Amsterdam werd ook het Vondelpark gesloten om drukte te vermijden.