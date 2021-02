Anderlecht pakt drie gouden punten bij Standard

Anderlecht heeft zondagmiddag voor het eerst in drie matchen gewonnen, en dan nog op het veld van Standard. In een wedstrijd de naam topper onwaardig werkte paars-wit bijna aan honderd procent af. De Rouches toonden zich de betere ploeg voor rust, maar zakten volledig weg in de tweede helft. Het werd 1-3.

Hoezo, Anderlecht geen efficiënte ploeg? Tegen Standard werkte paars-wit voor rust af aan honderd procent. Eén bal trapte Anderlecht in de eerste helft tussen de palen – de eerste sinds de bekerwedstrijd tegen Union. Meteen leverde dat ook een goal op.

Amuzu profiteerde van een misverstand in de Luikse defensie. Na een inworp leek Bodart de bal maar te moeten oprapen. Ware het niet dat hij daarbij werd gehinderd door zijn eigen verdedigers. Amuzu strafte het geklungel achterin af en duwde de 0-1 binnen.

Tot die 23ste minuut waren we wat jaloers geweest op Bodart, moeten we toegeven. Net als de Luikse keeper hadden we tot de openingsgoal amper werk gehad. In tegenstelling tot de perstribune kon Bodart wel genieten van een streepje winterzon op zijn bol. Altijd aangenaam.

Aan intensiviteit nochtans geen gebrek. Lawrence keek al na twee minuten voetballen tegen een geel karton aan, nadat hij Carcela onderuit had geschoffeld tegen de zijlijn. De 45 minuten daarna galmden de gebruikelijke pushes rijkelijk over het veld.

Buiten Sclessin had een groep Standard-supporters zich opgesteld om van daaruit naar de wedstrijd te kijken. Veel doelgevaar kregen ze voor rust niet te zien. Kompany was wel met Nmecha én Diaby gestart, maar meer dan de frommelgoal van Amuzu leverde dat niet op.

Na die goal stak paars-wit even zijn neus aan het venster, maar het was Standard dat voor rust het betere van het spel had. In tegenstelling tot de bezoekers kon de thuisploeg wél af en toe dreigen. Klauss trapte een voorzet van Siquet in één tijd over, Bastien deed het zelfde vanuit de tweede lijn en Carcela vond Wellenreuther op zijn weg na een schot vanuit een wel erg schuine hoek. Maar twee ballen binnen het kader in 45 minuten voetballen, dat is te weinig voor een wedstrijd die ooit een topper was.

Klungelende Wellenreuther, tackelende Gavory

En ook na rust kwam er niet meteen beterschap. De tweede helft was al tien minuten ver toen Timon Wellenreuther voor het eerst voor opschudding zorgde. De Duitse doelman had wel erg veel tijd nodig bij het uitvoetballen en liet zich de kaas van het brood eten door Klauss. De bal rolde net niet over de lijn na de interceptie van de Braziliaan. Paars-wit haalde opgelucht adem.

Tien minuten later opnieuw opschudding. Amper een minuut nadat hij een gele kaart had gekregen voor een fout op Amuzu, ging Gavory stevig door op de ingevallen Dauda. De jonge Ghanees kermde van de pijn. Scheidsrechter Lambrechts hield zijn kartonnetjes op zak.

In minuut zeventig pakte ook Bokadi geel, nadat die de doorgebroken Nmecha had neergehaald op de rechterflank. Een erg dure fout. Standard werkte de vrije trap die daarop volgde makkelijk weg, maar Lawrence had goed positie gekozen aan de rand van de zestien en trapte de afvallende val in één tijd voorbij Bodart. Tweede bal binnen het kader voor paars-wit, tweede goal.

Na de 0-2 nam Anderlecht de wedstrijd in handen. Paars-wit leek de laatste twintig minuten vlotjes te kunnen uitspelen. Tot Amallah een klasseflits uit zijn sloffen toverde. De Marokkaan maakte zich knap vrij aan de rand van de zestien en krulde het leer enig mooi voorbij Wellenreuther: 1-2.

Tot een echt slotoffensief leidde die aansluitingstreffer niet meer. Muleka was er nog dichtbij met een goed schot, maar het waren uiteindelijk de bezoekers die de netten een derde keer deden trillen. Dauda liet in eerste instantie een reuzekans liggen, maar trof bij een tweede poging na een goeie counter wel raak: 1-3.

Anderlecht ging zo met de drie punten aan de haal en springt opnieuw naar de vijfde plaats . De Brusselaars behouden de voeling met de top vier en volgen op amper een punt van KRC Genk en KV Oostende. Standard blijft achter met één op negen en kan zondag nog wegzakken naar de twaalfde plaats. De Rouches zien play-off 1 als sneeuw voor de zon verdwijnen.