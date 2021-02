Dag des oordeels voor Sarkozy in ‘afluisteraffaire’

Moet Carla Bruni straks haar echtgenoot bezoeken in de gevangenis? De 66-jarige Franse ex-president Nicolas Sarkozy wordt verdacht van corruptie, morgen kent hij zijn lot. Hij zou het eerste voormalige staatshoofd kunnen zijn dat daadwerkelijk achter de tralies belandt voor strafbare feiten gepleegd tijdens zijn ambtstermijn.

Het lijdt geen twijfel dat er morgen, maandag, veel pers aanwezig zal zijn in de 32ste kamer van de correctionele rechtbank in Parijs. In de beklaagdenbank wacht niemand minder dan voormalig president ...