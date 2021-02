Coens dringt aan op ‘meer risico nemen’ in vaccinatiestrategie

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt het tijd om een versnelling hoger te schakelen in de vaccinatiecampagne. De ‘één-prik-strategie’ moet volgens hem overwogen worden, hij spreekt op het VTM Nieuws van een ‘berekend risico durven nemen’.

‘Het is oorlogstijd. We hebben kogels, die dienen om te schieten, het heeft geen zin om kogels achter te houden.’ Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, breekt een lans voor een efficiëntere uitrol van de sputterende vaccinatiecampagne. De mensen zijn het beu, zegt hij. ‘Alle spuiten die we hebben, moeten buiten.’

Daarbij moet ons land mogelijk af van de aangehouden lijn om twee doses toe te dienen. ‘We moeten een beetje meer risico durven nemen’, aldus Coens op VTM. ‘Natuurlijk moet het een berekend risico zijn, maar het doel moet zijn om zo snel mogelijk alle vaccins toe te dienen.’ Hij verwijst naar de bevoegde ministers Wouter Beke (CD&V, Vlaams) en Frank Vandenbroucke (SP.A, federaal) die deze week een antwoord ter zake verwachten van de Hoge Gezondheidsraad en woensdag knopen willen doorhakken over de vaccinatiecampagne.

‘Kom uit uw kot’

Coens staat naar eigen zeggen volmondig achter de regering, máár vindt wel dat vooral jongeren perspectief nodig hebben. ‘Als partijvoorzitters capteren wij wat er leeft in de maatschappij.’ Een en ander is volgens hem geen pleidooi voor (alleen maar) versoepelingen, het overlegcomité moet zich vrijdag over het hele plaatje buigen.

‘Dat betekent bijvoorbeeld ook: hoe kunnen we de mensen meer naar buiten krijgen op een veilige en georganiseerde manier? Buiten is het veiliger dan binnen, dus ik zou zeggen: kom uit uw kot’, roept Coens op. ‘Alleen moet het wel coronaproof kunnen.’ Hij stuurt aan op een verstrenging wat het openbaar vervoer betreft - minder treinen en vooral minder reizigers op treinen, bijvoorbeeld door een reservatiesysteem in te voeren - maar dan wel een versoepeling wat de grootte van de buitenbubbel betreft.