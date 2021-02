Koud in de ochtend, warm in de namiddag

Het is zondagnamiddag zonnig bij maxima van 7 tot 12 graden. Zondagavond is het helder en zondagnacht komen er in Laag- en Midden-België stilaan lokale lage wolken en is er kans op mistbanken. De minima gaan van -2 tot +3 graden, zegt het KMI.

Maandagochtend verwacht het KMI in Laag- en Midden-België plaatselijk ochtendgrijs met lage wolken, nevel of mistbanken. Vrij snel echter wordt het overal zonnig, alhoewel het ochtendgrijs naar het noorden en het noordwesten toe in de voormiddag nog wat hardnekkiger kan zijn. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden bij een matige oostelijke wind.

Dinsdagochtend is het behoorlijk koud met in meerdere streken tijdelijk negatieve temperaturen. Overdag wordt het zonnig en zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 15 graden. De oosten- tot zuidoostenwind is zwak tot matig.

Woensdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Woensdagnacht gaat het regenen. We halen nog maxima van 12 tot 16 graden bij een zwakke wind uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen.

Wind draait

Donderdag staan er perioden van regen of buien op de agenda. Het wordt gevoelig minder zacht met nog maxima tussen 6 en 10 graden. De matige wind draait naar het noorden tot het noordoosten.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt. Er is kans op een bui, maar het blijft overwegend droog. In de Ardennen kunnen er tijdens de eventuele buien wat sneeuwvlokjes vallen. De maxima klimmen niet hoger dan waarden tussen 1 en 6 graden bij een noordoostelijke wind.