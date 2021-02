‘AstraZeneca voor ouderen kan gamechanger zijn’

Woensdag verandert de vaccinatiecampagne mogelijk van koers, in de hoop dat ze eindelijk op kruissnelheid kan komen. Minister Vandenbroucke heeft genoeg van de ‘operationele kweddels’ met het AstraZeneca-vaccin. Áls de Hoge Gezondheidsraad het vaccin goedkeurt voor ouderen, is dat volgens hem een ‘gamechanger’.

SP.A-minister Frank Vandenbroucke (SP.A) erkende vanmorgen in ‘De Zevende Dag’ dat hij erg verveeld zit met de ‘operationele kweddels’ waardoor name producent AstraZeneca niet (op tijd) de beloofde hoeveelheden levert. ‘Voel ik mij verantwoordelijk? Absoluut.’

Dat ‘overbeloven’ noemt de minister het grootste probleem vandaag. Hij heeft aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gevraagd of de tweede dosis van Pfizer na 42 in plaats van na 21 dagen kan toegediend worden, of één prik eventueel volstaat, en of het AstraZeneca-vaccin ook voor 55- of 65-plussers gebruikt kan worden.

Ons land gebruikt momenteel drie vaccins om mensen in te enten tegen het coronavirus. Een daarvan is dat van AstraZeneca. Probleem: dat vaccin mag niet toegediend worden aan 55-plussers in ons land. De Hoge Gezondheidsraad raadde, net als in een aantal andere Europese landen, aan om het vaccin enkel te gebruiken voor mensen tussen 18 en 54 jaar oud, omdat er nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn voor ouderen.

‘Reset’

Als het antwoord op die laatste vraag ‘ja’ is, kan het echte gamechanger zijn, aldus Vandenbroucke. Hij spreekt van een ‘reset’ van de vaccinatiecampagne. Dan kan en moeten de strategische keuzes herbekeken worden - uiteraard op basis van medisch advies -, zodanig dat de vaccinatiecampagne ‘simpeler en flexibeler’ kan verlopen. En: sneller. Woensdag wil de minister, samen met de andere bevoegde excellenties, knopen doorhakken.

Of dat ook leidt tot versoepelingen van het overlegcomité komende vrijdag, is nog koffiedik kijken. De versoepelingsstrategie van de overheid is wel onlosmakelijk verbonden met de vaccinatiecampagne.