Vandenbroucke belooft psychologische steun voor studenten én 65-plussers te versnellen

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil de komende week al drie maatregelen afkloppen om de nood aan psychologische ondersteuning te lenigen. In de eerste plaats voor studenten en jongeren, maar óók voor ouderen, zo zei in hij ‘De Zevende Dag’.

De motivatiebarometer die aanduidt in hoeverre de burgers bereid zijn om zich aan de coronamaatregelen te houden, staat op een dieptepunt. Dat bevestigde psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) in ‘De Zevende Dag’ op één. Vooral studenten en jongeren hebben het moeilijk. Voor die laatste groep is de time-out die het overlegcomité afgelopen vrijdag inlaste - er kwamen dus geen versoepelingen - een ‘mokerslag’, aldus Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse jeugdraad.

Er moet meer aandacht zijn voor de mentale gezondheid’, gaf ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) toe. ‘We zijn in ons land zwak uitgerust voor wat betreft de onmiddellijke psychologische ondersteuning van mensen.’ Hij herhaalde dat hij een plan heeft om een ‘massieve investering’ te doen in mentale eerstelijnsondersteuning, goed voor 112 miljoen euro.

Quick wins

‘Maar dat zal nog een tijdje duren’, verklaarde de minister. ‘De vraag is urgent, vandaar dat ik wil versnellen.’ De komende week wil hij op de federale ministerraad drie maatregelen voorleggen om snel(ler) te kunnen schakelen: meer en toegankelijke ondersteuning van studenten, een versterking van de mobiele hulpverlening - niet het minst voor kinderen en jongvolwassenen - én extra aandacht voor ouderen. ‘De 65-plussers worden in dezen al eens vergeten’, stelde hij immers vast.

De financiering kan vlot geregeld worden, maakte Vandenbroucke zich sterk, via de ziekenhuisfinanciering. Al zal de ondersteuning zelf niét in de ziekenhuizen gebeuren. ‘Maar: je moet natuurlijk de mensen vinden. Ik beschouw het als een tussenstap in afwachting van de uitrol van het grote plan.’

Onderwijs eerst

Professor Vansteenkiste reageerde enthousiast, maar benadrukt ook de nood aan perspectief voor studenten, bijvoorbeeld duidelijkheid over de zogenaamde ‘kotbubbel’.

Duidelijkheid is belangrijk, beaamde Vandenbroucke. Als het van hem afhangt krijgt het onderwijs prioriteit als er versoepeld wordt. ‘Laat ons álles doen om de scholen open te houden. Ik roep iedereen op om vooral thuis te blijven en te telewerken, zodanig dat we alle kinderen en jongeren naar school kunnen laten gaan, dat is voor mij essentieel.’

‘Operationele kweddels’

De versoepelingsstrategie van de overheid is onlosmakelijk verbonden met de vaccinatiecampagne. De SP.A-minister erkende dat hij erg verveeld zit met de ‘operationele kweddels’ waardoor name producent AstraZeneca niet (op tijd) de beloofde hoeveelheden levert. ‘Voel ik mij verantwoordelijk? Absoluut.’

Dat ‘overbeloven’ noemt de minister het grootste probleem vandaag. Hij heeft aan de Hoge Gezondheidsraad gevraagd of de tweede dosis van Pfizer na 42 in plaats van na 21 dagen kan toegediend worden, of één prik eventueel volstaat, en of het AstraZeneca-vaccin ook voor 55- of 65-plussers gebruikt kan worden.

Als het antwoord op die laatste vraag ‘ja’ is, kan het echte gamechanger zijn, aldus Vandenbroucke. Dan kan en moeten de strategische keuzes herbekeken worden - uiteraard op basis van medisch advies -, zodanig dat de vaccinatiecampagne ‘simpeler en flexibeler’ kan verlopen. En: sneller. Woensdag wil de minister, samen met de andere bevoegde excellenties, knopen doorhakken.