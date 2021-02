Geen virtueel Batibouw zondag door technische problemen

De organisatoren van Batibouw hebben besloten om het platform dat toegang geeft tot de virtuele editie van de bouwbeurs, zondag niet te openen. Er zijn technische problemen, zegt organisator Frédéric François.

Het is de bedoeling dat het platform maandagochtend opnieuw operationeel is. Ook zaterdag gooiden informaticaproblemen al roet in het eten.

Door de coronamaatregelen verloopt de editie van het bouwsalon dit jaar noodgedwongen volledig virtueel. Zaterdag ging de bouwbeurs van start en ze loopt tot volgende zondag. De website van de beurs kampt echter met capaciteitsproblemen, zegt Frédéric François. Het platform kan niet volgen als er te veel mensen tegelijkertijd online zijn. Zaterdag werd besloten de ontwikkelaars de kans te geven dit probleem op te lossen en het platform even niet open te stellen.

De exposanten reageren naar verluidt begripvol. Zij geven er de voorkeur aan dat de start wordt uitgesteld en dat de site volledig operationeel is, in plaats van een computersysteem te hebben dat vastloopt. In de loop van volgende week wordt bekeken of de bouwbeurs eventueel met een dag verlengd wordt om de sluiting van de eerste zondag te compenseren.