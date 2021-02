Hongkong vervolgt tientallen prodemocratische activisten

De autoriteiten in Hongkong vervolgen tientallen prodemocratische politici en activisten voor ‘ondermijning’. De 47 verdachten waren eerder dit jaar al opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij het organiseren van een voorverkiezing voor de oppositie in de miljoenenstad, bericht de krant South China Morning Post.

De prodemocratische oppositie wilde via die voorverkiezing de kandidaten laten selecteren die het meeste kans zouden maken bij de parlementsverkiezingen. Er brachten uiteindelijk ongeveer 600.000 mensen een stem uit in de 7,5 miljoen inwoners tellende metropool. De autoriteiten besloten later om de parlementsverkiezingen uit te stellen, formeel vanwege de coronacrisis.

De verdachten werden vervolgd met een beroep op de omstreden nationale veiligheidswet. Die is vorig jaar ingevoerd door China na massale protesten in Hongkong. De wetgeving geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken. De wet kwam er na het vele protest tegen de inmenging van Peking in 2019.

Hongkong behoort sinds 1997 weer tot China. De stad was daarvoor een Britse kroonkolonie. Londen en Peking spraken af dat Hongkong nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen. Het heeft een eigen parlement en een op westerse leest geschoeid rechtssysteem. Maar de oppositie stelt aan de kaak dat de communistische grootmacht steeds meer de touwtjes in handen krijgt in de semiautonome stadstaat.