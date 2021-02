Verschillende doden bij nieuw straatprotest in Myanmar

Ook zondag zijn demonstranten de straat opgetrokken in Myanmar. Bij het protest tegen de staatsgreep van het leger van begin februari zijn volgens lokale media en bronnen drie doden gevallen. De politie dreef hardhandig de menigte uiteen.

In Myanmar wordt al sinds begin februari gemanifesteerd omdat het leger de macht heeft gegrepen. Betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend is gewonnen door de partij van de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

De machthebbers hebben sindsdien geleidelijk steeds meer machtsvertoon en geweld ingezet tegen de betogers. Zo zetten ze traangas, het waterkanon en rubberen kogels in, en soms wordt ook met scherp geschoten.

Zondagochtend daagden de ordetroepen in groten getale op verschillende plaatsen op om het protest te beëindigen. Volgens een gezondheidsmedewerker en lokale media kwamen drie mensen om het leven en raakten zowat twintig anderen gewond toen de ordetroepen uitrukten tegen een betoging in de zuidelijke kuststad Dawei.

Rubberen kogels?

De drie zouden doodgeschoten zijn. Bij de gewonden zou sprake zijn van de inzet van rubberen kogels. Er blijven gewonden binnenstromen en meer doden zijn mogelijk, aldus vrijwilliger bij de hulpdiensten Pyae Zaw Hein. Ook de lokale nieuwsbron Dawei Watch haalt drie doden aan.

Ook in de metropool Yangon, de grootste stad van het Zuidoost-Aziatische land, zijn er nieuwe betogingen. Op beelden op de sociale media is te zien hoe daar traangas gebruikt worden en ook van Mandalay zijn er beelden.

Aung San Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor het vreedzaam verzet tegen de militaire junta. Ze zat jarenlang in huisarrest maar leidde de laatste jaren, na versoepelingen, de regering. Maar op het internationale toneel kreeg ze de voorbije jaren veel kritiek wegens de onderdrukking van de Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.