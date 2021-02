Ondanks dikke mist behaalt KV Oostende cruciale zege tegen KV Mechelen

KV Oostende zet z’n sollicitatie voor Play-off 1 kracht bij: met een driepunter tegen Mechelen is het minstens een week langer vierde.

De vierde tegen de negende in het klassement, en toch zaten er maar drie punten tussen Oostende en Mechelen: een belangrijke pot voor beide ploegen. En aangezien beide kanten wel van positief voetbal houden, mochten we een aangename pot verwachten. Die kwam er ook. Eerst stak Thiam, die de geblesseerde Sakala moest ver vangen, de neus aan het venster, maar de eerste grote kans was voor Mrabti aan de overkant. Hij trof de buitenkant van de kruising. Later zou de Zweed nogmaals het doelhout treffen en zo de pechvogel van de eerste helft worden. Zeker omdat KV Oostende uiteindelijk op voorsprong klom.

Na hands in de zestien twijfelde ref Put niet: penalty. Gueye legde de bal op de stip en knalde droog binnen. KVO was de dominantste ploeg met enkele kansen, toch bleef het opletten voor de counters van Malinwa. Zo hadden de Kustboys net voor de rust geluk dat de poging van Walsh nog afgestopt werd door D’Haese.

Dikke mist

Ondertussen ging er steedse dikkere mist boven de Diaz Arena hangen: bij de start van de tweede helft werd het zowaar moeilijk om spelers te identificeren. Er werd daarom ook gespeeld met een fluorescerende bal. Mechelen was furieus uit de kleedkamer gekomen en kreeg meteen een grote kans via Schoofs. Die werd goed aangespeeld in de zestien, maar kon zijn schot niet tussen de palen krijgen.

KVM verdiende stilaan een gelijkmaker, zeker toen Druijf met een laag schot de paal raakte. De rebound van Shved schampte op Tanghe naast. Hier kwam Oostende héél goed weg, dat zich nog een halfuurtje staande moest houden om terug naast Genk te komen.

Vier punten

Maar in het vierde kwart van de wedstrijd hadden de Kustboys de zuurstoftank gevonden: KVO stond op onder impuls van Hjulsager. Gueye kreeg een prima mogelijkheid maar miste zijn schot, Kvasina kreeg de bal alleen voor doel niet voorbij Thoelen. Mechelen bleek niet meer bij machte om nog iets terug te doen, en het was zowaar de ingevallen Capon die vijf minuten voor tijd voor de bevrijding zorgde voor Oostende. Op aangeven van Hjulsager plaatste hij de bal onder Thoelen, die wel niet helemaal vrijuit ging.

Het zal Oostende worst wezen: het pakte een levensbelangrijke zege en zet Anderlecht nu al op vier punten, al komt paars-wit zondag nog in actie op Standard. Met nog vijf matchen te gaan kan KVO stilaan beginnen dromen van Play-off 1. Het zou wat zijn.