Romeinse triomfwagen met erotische taferelen in Pompeii is ‘unieke ontdekking’

Archeologen in Pompeii hebben een triomfwagen opgegraven die door de Romeinse elite gebruikt zou zijn voor feestelijke gelegenheden. In dezelfde villawijk werden eerder al een rijke man en zijn slaaf en drie paarden teruggevonden.

‘Dit is een unieke ontdekking dat ons begrip over de Klassieke Oudheid zal verbeteren’, zei Massimo Osanna, directeur van de archeologische site van Pompeii zaterdag aan Reuters. ‘Nooit eerder is in Italië een soortgelijke ontdekking gedaan.’

Het archeologisch team heeft maandenlang gewerkt om een zeer goed bewaarde triomfwagen op te graven in een villa in Civita Giuliana, een buitenwijk van Pompeii, die zo’n 700 meter ten noordwesten van het oude stadscentrum ligt. Uiteindelijk kwam een vondst zonder voorgaande tevoorschijn: de zegekar met vier wielen, waarin plaats was voor een of twee Romeinen, is vervaardigd uit ijzer, brons, hout en tin. Ze is rijkelijk versierd met taferelen van mannen en vrouwen die erotisch plezier beleven met elkaar.

Foto: AP

Hoewel eerder al karren zijn teruggevonden uit de Klassieke Oudheid, is dit de eerste ontdekte kar in Pompeii die louter voor festiviteiten gediend zou hebben en om mee te pronken in de straten.

In dezelfde villawijk werden eind vorig jaar nog twee uitzonderlijk goed bewaarde lichamen teruggevonden van een ‘oude’ - naar Romeinse normen - man van 30 à 40 jaar oud en zijn slaaf (tussen de 18 en 23 jaar oud). Twee jaar eerder werden drie raspaarden opgegraven van bijna 2.000 jaar oud, die klaarstonden voor vertrek.