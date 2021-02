Wereldkampioene Anna van der Breggen onklopbaar in Omloop Het Nieuwsblad

Anna van der Breggen (SD Worx) heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene sprong op de Bosberg weg uit een elitegroepje met onder meer Lotte Kopecky en Jolien D’Hoore. Christine Majerus en Amy Pieters maakten het feestje voor SD Worx compleet.

Kylie Waterreus (Multum Accountants Ladies Cycling Team), Claudia Longerius (Team Chevalmeire) en Elizabeth Bennett (Drops-Le Col) namen de vroege vlucht voor hun rekening. Mede door het stoppen voor een gesloten overweg kregen de drie rensters een voorsprong van bijna vijf minuten in het begin van de wedstrijd. Het peloton werd onder beukwerk van SD Worx in twee stukken gereten bij aanvang van de heuvelzone. De slachtoffers waren niet min: Annemiek van Vleuten, Lizzie Deignan en Ellen van Dijk moesten allemaal verrassend overboord.

Op de Tiegemberg, met nog meer dan dertig kilometer te koersen, besloot Demi Vollering om de knuppel in het hoenderhok te gooien. De Nederlandse ramde iedereen uit het wiel, waardoor haar team SD Worx en ploegmakkers als Jolien D’hoore de boel moesten platleggen. Het andere grote kamp bij de dames, Liv Racing, nam in de achtervolging het initiatief voor de Belgische kampioene Lotte Kopecky.

Ommezwaai op de Muur

De Nederlandse leidster, die haar voorbereiding afwerkte in Zwitserland, pakte een voorsprong van een half minuutje. Maar ze zette haar solo natuurlijk wel in voor het koppel Muur van Geraardsbergen-Bosberg. Elisa Longo Borghini ging al op de vesten in Geraardsbergen vol door, waardoor Vollering al snel voelde dat haar sprong te vroeg kwam. Kopecky nam het heft mee in handen met wereldkampioene Anna van der Breggen in het achtervolging van Borghini, die stil viel op de kasseien. Een kopgroep met een tiental rensters vormde zich in de afzink van de Muur.

Een bedrijvige Longo Borghini sprong in Moerbeke weer weg van de anderen, ploegmakkers Vollering en Amy Pieters slopen mee. Achter hen kwam een groepje met onder meer Jolien D’hoore terug aansluiten. Op de Bosberg smolt alles samen. Tijd voor Van der Breggen om aan de vele bomen langs de weg te schudden. De wereldkampioene pakte een meter of tien op een ijzersterke Kopecky.

Van der Breggen is wereldkampioene in de wegrit én in het tijdrijden, dus haar terughalen bleek een bijzonder lastige opdracht. Zelfs voor een groep van een twintigtal dames met daarbij heel wat kopvrouwen.

Van der Breggen soleerde in Ninove naar een zoveelste zege op haar indrukwekkend palmares. Haar ploegmates Majerus en Pieters sprintten naar de tweede en derde plaats. Lotte Kopecky werd net na het podium vierde.