Enkele kleuterjuffen per ongeluk al opgeroepen voor vaccin

In Limburg hebben enkele kleuterleidsters volgende week al een afspraak in het vaccinatiecentrum om hun eerste dosis vaccin te krijgen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en VRT Nws.

De vervroegde oproepingsbrief komt er omdat het vaccinatiecentrum de vrouwen op de prioriteitenlijst zette op vraag van het stadsbestuur, na de zorgverleners. Het gaat om juffen in Hoeselt, Bilzen en Riemst.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid reageerde verbaasd aan VRT Nws: ‘In principe mag dit niet. We hebben een lijst met een 80-tal beroepen samengesteld waarvan wij vinden dat ze in aanmerking komen voor een versnelde vaccinatie, leerkrachten behoren daar niet toe.’ De burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens, zegt dat het stadsbestuur buiten de prioritaire groepen die nationaal bepaald werden nog suggesties mocht doen en daarbij rekening hield met de kleuterjuffen. ‘Wij kunnen wel suggesties doen, maar het systeem in Brussel verstuurt die uitnodigingen’, benadrukt Sauwens aan VRT.

Of er nog meer vergissingen zijn gebeurd door andere lokale besturen, is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat er een categorie ‘andere’ op het in te vullen formulier staat voor de lokale besturen. Die categorie is eigenlijk alleen bedoeld voor mensen die wel zorgverlener zijn maar niet in een van de concrete categorieën van zorgverleners op het formulier staan, en dus niet voor andere beroepen.