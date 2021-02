Waasland-Beveren in bijzonder slechte papieren na nederlaag tegen Cercle Brugge

De strijd is nog niet gestreden maar Cercle Brugge deed zaterdagmiddag een uitstekende zaak in de degradatiestrijd. Een afstandsschot van de Portugees Lopes en verlossende van de ingevallen Denkey waren voldoende voor de zege tegen rode lantaarn Waasland-Beveren.

Waasland-Beveren kon nog nooit winnen op het veld van Cercle Brugge. Niet direct een statistiek om moed uit te putten om een cruciale degradatiewedstrijd aan te vangen. De rode lantaarn zag ook doelman Nordin Jackers nog uitvallen. De ex-doelman van Genk sukkelt met de quadriceps en omdat Pirard, die aan het seizoen begon, vertrok naar Union, moest Brent Gabriël (21) plots weer in doel.

In de winterstop haalden de Waaslanders wel Bill Lathouwers maar de ex-doelman van Antwerp kon nog niemand overtuigen dat hij 1A-waardig is. Ook Efford en Verstraete ontbraken nog. Cercle had minder zorgen. Somers viel afgelopen week wel uit met een knieblessure maar de aanvaller is geen titularis en Yves Vanderhaeghe vond snel na zijn komst al een typeploeg en het juiste evenwicht met de 5-3-2.

Technisch perfect uitgevoerde tackle

De druk bleek nogal groot voor de jonge thuisploeg die de start miste en het initiatief aan Waasland-Beveren liet. Het leverde een schotje tussen de palen van Frey op, maar zonder gevaar voor Didillon. Nog voor het halfuur verstreken was moest Nicky Hayen echter al wisselen. Albanese, net terug uit schorsing, ging plots liggen en kon niet meer verder. De kans dus voor de Nederlander Jeremy Cijntje, in de winterstop overgekomen van Heracles, om zich te bewijzen.

Voor Cercle was het een signaal om zich in de match te knokken. Veel tijd om dit in een voorsprong om te zetten hadden ze echter niet nodig. Een afvallende bal werd afgelegd door Vitinho en Lopes, de jongste weken dé grote ontdekking op positie zes, trapte vanop 25 meter perfect in doel. Een geweldige uithaal en de gedroomde voorsprong voor groen-zwart.

Waasland-Beveren wankelde en ook Deman waagde zijn kans en kogelde op doel maar zijn poging ging over. Cercle nam het dus over en werd de betere ploeg. Met de rust in zicht was er wel nog een technisch perfect uitgevoerde tackle van de Braziliaan Vitinho op Cijntje nodig, om de gelijkmaker te voorkomen. En ook Koita kreeg na een doorbraak van hem net buiten de zestien nog een vrijschop mee. Hij mikte ze echter op de muur en ook de rebound trapte hij nonchalant over.

Denkey brengt opnieuw verlossing

In de tweede helft moest het dus gebeuren voor Waasland-Beveren. Er werd meteen druk gezet, maar de eerste grote kans was wel voor Cercle. De bezoekers kwamen goed weg toen Ugbo de assist van Vitinho, één van de beteren bij Cercle, op de paal deed belanden. Na zeventig minuten voerden beide trainers een dubbele wissel door. Hayen koos met Heymans en Sinani logischerwijze voor twee meer offensieve krachten. Bij Cercle had Lopes last aan de rust en Vanderhaeghe probeerde met Van Der Bruggen en Vanhoutte de slag op het middenveld te winnen.

De opgerukte rechtsachter Biancone kreeg dé kans om het af te maken maar hij kogelde de perfecte assist van Hotic hopeloos over.

Voor Cercle was het van 17 oktober geleden dat het nog eens thuis had gewonnen in de competitie. Net als vorige week in Moeskroen was het wel alle hens aan dek om toch niet in de val te lopen.Maar als er iets is wat Yves Vanderhaeghe al in de ploeg kon slijpen, is het meer zin voor realisme. Cercle gaf niks meer weg en counterde gevat. Eerst lieten Ugbo en Hotic nog de kans op 2-0 liggen, maar de ingevallen Kévin Denkey slaagde er wel in om alle twijfel weg te nemen. Net als vorige week in Moeskroen hield hij het hoofd koel en liet Gabriël geen schijn van een kans.

Ook de 3-0 trapte hij nog tegen de touwen maar deze werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Aan de situatie onderin veranderde het alvast niks meer. Cercle is net als vorig jaar op weg naar de redding, Waasland-Beveren zit opnieuw in heel slechte papieren.

Wedstrijdfiche :

Cercle Brugge: Didillon, Biancone, Marcelin, Bates, Pavlovic, Vitinho, Lopes (70’ Vanhoutte), Hoggas (70’ Van Der Bruggen), Hotic (87’ Decostere), Deman (77’ Denkey), Ugbo (87’ Musaba)

Waasland-Beveren: Gabriël, Leuko, Wuytens, Vukotic, Bastians, Albanese (21’ Cijntje), Nilsen (65’Sinani), Bertone, Koita (84’ Schryvers), Faucher (65’ Heymans), Frey

Doelpunten: 30’ Lopes (Vitinho)

Gele kaarten: 24’ Nilsen (fout), 44’ Lopes (fout), 56’ Bastians (protest), 63’ Deman (fout), 80’ Wuytens (fout), 86’ Schryvers (fout)

Scheidsrechter: Nicolas Laforge