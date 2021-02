Gynaecologen roepen zwangere vrouwen op om zich te laten vaccineren

Vaccinatie biedt veel voordelen voor zwangere vrouwen en houdt geen gekende risico’s in. Dat was de boodschap van twee gynaecologen tijdens het wekelijkse infomoment van de taskforce vaccinatie zaterdag.

Dokter Isabelle Dehaene van UZ Gent en Professor Frédéric Debiève van de Cliniques universitaires Saint-Luc, beiden gespecialiseerd in risicozwangerschappen, gaven zaterdag toelichting tijdens de vraag- en antwoordsessie van de taskforce vaccinatie. Hun boodschap aan zwangere vrouwen was duidelijk: ‘Laat je vaccineren.’

Dehaene verwijst naar een recente studie bij ruim 4.000 zwangere Europese en Amerikaanse vrouwen met een coronabesmetting of minstens een vermoeden daarvan. Daaruit blijkt dat covid-19 leidt tot 60 procent meer vroeggeboortes, met name tussen de 32 en de 37 weken. Bovendien veroorzaakt de ziekte ook een hogere maternale sterfte. ‘De studie besluit dan ook dat vaccinatie aan te raden is voor alle zwangere vrouwen en vrouwen die zwangerschap plannen.’

Volgens Dehaene is er geen reden om te denken dat het vaccin niet zou werken of onveilig zou zijn bij zwangere vrouwen. ‘Er is ruime ervaring met vaccinaties in de zwangerschap: vaccineren tegen kinkhoest of griep wordt tijdens de zwangerschap aangeraden.’

Op dit moment zijn er ook voor de coronavaccins geen gekende risico’s. ‘Het is mogelijk dat je je na de toediening onwel voelt of koorts krijgt, maar dat is van korte duur en kan opgelost worden met rust en paracetamol.’

Vruchtbaarheid

In de eerste plaats zijn er dus voordelen. ‘Vaccineren voorkomt ernstige covid-19, vroeggeboorte en maternale en perinatale mortaliteit. Bovendien worden antilichamen in de zwangerschap en via borstvoeding doorgegeven, waardoor de baby ook rechtstreeks beschermd wordt’, zegt Dehaene.

Ook vrouwen met een zwangerschapswens worden opgeroepen om de vaccinatie niet uit te stellen. ‘Er is geen risico op verminderde vruchtbaarheid’, stelt Dehaene. Eerder had de Hoge Gezondheidsraad aangeraden om twee maanden te wachten met zwanger worden na de tweede prik met het vaccin, maar dat advies is intussen ingetrokken. ‘Het ging om een tijdelijk advies terwijl we wachtten op verder onderzoek, maar dat is er ondertussen’, verduidelijkt vaccinoloog Pierre Van Damme. ‘Het is niet nodig om de zwangerschapswens uit te stellen.’