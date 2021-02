Ballerini wint Omloop Het Nieuwsblad met vingers in de neus na massasprint

De wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad is na een chaotische koers met atypische massasprint gewonnen door Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step).

Na de eerste aanvangskilometers, waarbij al heel wat aanvalspogingen plaatsvonden, komt na amper vijf kilometer een kleine anticlimax: de ploegwagens moeten namelijk halt houden voor een gesloten overweg. Wanneer dat euvel van de baan is, weet een groep van vijf aanvallers zich los te rukken van het peloton rond de 188km van de finish: Matis Louvel (Team Arkéa - Samsic), Bert De Backer (B&B Hotels p/b KTM), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech) en Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise). Op 175 km van de finish heeft het kwintet een voorsprong van acht minuten uitgebouwd op het wandelende peloton, waar vooral Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step) iets later het voortouw neemt in een poging om de kloof te verkleinen. Pas op 125km van de eindstreep steekt het peloton werkelijk een tandje bij: de voorsprong van de vijf aanvallers werd met een minuut verkleind.

Rond 87 km van de finish is het verval bij de vijf koplopers ingezet. Achterin wordt het gaspedaal wat dieper ingeduwd en de voorsprong slinkt tot vier minuten. Enkele renners gaan tegen de vlakte. Frederik Frison (Lotto - Soudal) is één van de slachtoffers, net zoals de onvermijdelijke Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Otto Vergaerde (Alpecin - Fenix).

Alaphilippe komt opzetten

Verslaggevers zien hoe het hoofd van Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) van ‘links naar rechts schuifelde’, ‘meestal een zeer goed teken’. Niet veel later volgt een stevige tussensprint richting Wolvenberg. Alaphilippe wordt uitstekend gepiloteerd door Yves Lampaert. na een klein slippertje van Lampaert, die het evenwicht verliest in een flauwe bocht en met een lekke band zit, vertraagt het peloton op slechts 50 km van de eindstreep plots gevaarlijk. Rond de 42km roeren de toppers zich. Alaphilippe, Van Avermaet, Trentin, Laporte, Ballerini, Stybar en Vanmarcke verhogen het tempo gevoelig. Het groepje laat al snel een gat van iets meer dan 150 meter vallen met het peloton.

Op iets meer dan 30km van de streep duwt Alaphilippe dan eindelijk toch de gaspedaal volledig in. De man in de witte regenboogtrui kijkt nauwelijks achterom en gaat aan een rotvaart over de steile stukken. Stybar en Ballerini stoppen hem perfect af, maar door een vreemde beweging achterin het achtervolgende groepje, komt Stybar ongelukkig ten val. De groep met Van Avermaet en co. komt tot op 13 seconden van de wereldkampioen. Intussen ment Romain Bardet (Team DSM) het peloton. Alles ligt op een zakdoek van elkaar.

Ondanks zijn verwoede pogingen om de achtervolgers af te houden, wordt Alaphilippe aan de voet van de Muur gegrepen door Sep Vanmarcke op 19 km van de finish. Lampaert is intussen gerecupereerd van zijn val en snelt Alaphilippe opnieuw ter hulp. De wereldkampioen nestelt zich in het wiel van Lampaert.

Sprinten met 30 à 40 renners

Tijdens de laatste twee kilometer wordt duidelijk dat dit een ongeziene sprint met een man of 30-40 zal worden. Niemand raakt weg, het tempo is verschroeiend hoog. De laatste kilometer ontaardt in één grote berg chaos: verschillende renners komen ten val, onder wie Andrea Pasqualon (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Plots duikt ook onder andere Philippe Gilbert, die een hele dag niet in beeld verscheen, op de vierde plaats op bij het begin van de massasprint.

Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step) wordt in allerijl naar voren geschoven door zijn ploegmaats en weet zich makkelijk staande te houden tijdens de chaotische sprint. Hij spurt iedereen uit de wielen en wint compleet onverwacht met de vingers in de neus deze wedstrijd. De rest van de tientallen spurtende renners staat zelfs niet groot op zijn overwinningsfoto wanneer hij over de streep komt. Ballerini wint de bijzonder atypische en chaotische koers, waardoor Deceuninck - Quick-Step opnieuw de zege binnenhaalt. Jake Stewart (Groupama - FDJ) wordt knap tweede, Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) derde.

Top 10:

1. Davide Ballerini (Ita/Deceuninck - QuickStep)

2. Jake Stewart (GBr)

3. Sep Vanmarcke (Bel)

4. Heinrich Haussler (Aus)

5. Philippe Gilbert (Bel)

6. Alex Aranburu Deba (Spa)

7. Florian Senechal (Fra)

8. Matteo Trentin (Ita)

9. Kévin Geniets (Lux)

10. Nils Politt (Dui)