Ewan pakt slotrit UAE Tour

Caleb Ewan heeft de slotetappe van de UAE Tour gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal toonde zich de snelste in de massasprint voor Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) en Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Hoewel de rit nog even werd opgeschud door waaiers, kwam de eindzege van Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) niet meer in gevaar.

Na de twee sprintzeges op rij voor Sam Bennett werd zaterdag opnieuw een massasprint verwacht. Drie jongens besloten om toch de handen in elkaar te slaan en wat publiciteit mee te graaien: Matto Sobrero en Samuele Battistella van Astana en Alexys Brunel van Groupama-FDJ.

Het peloton liet begaan, maar gaf hen ook niet al te veel voorsprong, maximaal vier minuten en toen de wind even in de juiste richting blies, besloot Ineos Grenadiers het op de kant te zetten, een ultieme poging om Tadej Pogacar uit z’n leiderstrui te fietsen. Helaas voor hen miste de Sloveen de slag niet en zat hij in de goede groep.

Joao Almeida daarentegen, derde in de stand, was niet bij de pinken en verzeilde in groep twee waar zijn team Deceuninck-Quick Step hard aan het werk moest om hem terug te brengen.

Het tempo lag zo hoog dat de vluchters al op 45 km werden opgepikt, net voor beide pelotonnetjes opnieuw waren samengekomen. De rust keerde terug, althans toch tot km 41 toen plots Adam Yates hard tegen de grond smakte en ook enkel anderen ten val kwamen.

Yates bloedde hevig aan het aangezicht, werd ter plaatse verzorgd, stond minutenlang stil, maar zou opnieuw op de fiets kruipen. In het peloton was de solidariteit groot en werd gewacht op de tweede in de stand. Uiteindelijk zouden hij en z’n ploegmaten op 34 km van het eind opnieuw aanpikken bij het peloton.

Het was aftellen naar de sprint en daarin was het deze keer niet Sam Bennett, maar Caleb Ewan die perfect timede, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. De eindwinst voor Tadej Pogacar dus, die het haalt voor titelverdediger Adam Yates.