Een moeder in Istanbul was genoodzaakt om haar kinderen uit het raam te gooien, om uit een brandend appartement te ontsnappen. Alle uitwegen waren geblokkeerd door de vlammen, dus gooide ze haar vier kinderen naar beneden. De vier kinderen kwamen terecht in de armen van omstaanders, die zich onderaan het appartement hadden verzameld. Zowel de vier kinderen als de moeder brachten het er levend en wel vanaf.