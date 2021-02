Een gigantische ijsberg, ter grootte van Los Angeles of de agglomeratie rond Parijs, is vrijdag losgekomen op Antarctica. Dat heeft het British Antarctic Survey, een Britse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, meegedeeld.

Het stuk ijs met een oppervlakte van 1.270 vierkante kilometer scheurde af van de Brunt-ijsplaat. De Britse wetenschappers, die in de buurt een onderzoeksstation bemannen, hadden een tijdje terug reeds een scheur waargenomen. Die breidde zich in januari uit met een snelheid van een kilometer per dag, klinkt het in de mededeling. ‘Het ontstaan van ijsbergen is een natuurlijk proces’, benadrukken de onderzoekers.