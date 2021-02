Recordjackpot EuroMillions gaat naar Zwitserland

Een inwoner van Zwitserland heeft de recordjackpot van 210 miljoen euro bij EuroMillions binnengehaald. In België wint iemand bijna 2,5 miljoen euro.

De naam van de winnaar of winnares is bekend, maar Swisslos, de nationale loterij van Zwitserland, zal hem of haar pas maandag contacteren, om de kans te geven het geluk te laten binnensijpelen. De som wordt in één keer uitbetaald. Gefaseerde betalingen zoals dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt bij megawinsten, zijn niet voorzien.

Voor de hoofdprijs moet je vijf getallen van 1 tot 50 raden, en dan nog eens twee getallen van 1 tot 12. De persoon uit Zwitserland had die dus als enige allemaal juist. Twaalf anderen hadden de vijf hoofdgetallen juist, en 1 van de 2 bijkomende getallen. Dat levert hen elk net geen 2,5 miljoen euro op. Eén van die winnaars komt uit ons land, blijkt uit de gegevens van de Nationale Loterij.

De jackpot van EuroMillions zwol aan, omdat gedurende negen trekkingen niemand de juiste cijfers had. Bovendien belandde nog een deel van de superjackpot in de pot.

EuroMillions bestaat sinds 2004. Er zijn negen deelnemende landen aan de Europese lottotrekking. Behalve Zwitserland en België zijn dat Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, het Groothertogdom Luxemburg, Portugal, Ierland en Oostenrijk.