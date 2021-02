Dit verandert op 1 maart: andere energielabels en gesloten stationsloketten

Wie vanaf 1 maart een nieuwe electrotoestel koopt, zal even moeten wennen aan de vernieuwde energielabels. Treinreizigers zullen in minder stations een ticket kunnen kopen.

Nieuwe energielabels

De bekende energielabels krijgen een make-over: het klassement dat tot nu liep van A+++ tot en met D wordt herzien en vereenvoudigd. In de plaats komt een klassement dat loopt van A tot en met G. De kleurcode van groen tot rood blijft wel. Geen enkel toestel krijgt al meteen het A-label. Dat wordt voorbehouden aan toestellen die in de toekomst hogere energieprestaties zullen leveren dan wat vandaag op de markt is. Omdat de criteria strenger worden, kan een koelkast van klasse A+++ na 1 maart in klasse B of C terechtkomen.

De nieuwe energielabels worden geleidelijk ingevoerd, maar tegen 1 maart zou ze al moeten gelden voor huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (niet voor droogkasten), tv’s en computerschermen, koelkasten en diepvriezers en huishoudelijk vaatwasmachines. Op 1 september vallen ook elektrische lampen onder het nieuwe label, de andere categorieën van toestellen volgen in een latere fase.

Tot eind november loopt een overgangsperiode waarin de oude en nieuwe labels samen in omloop zullen zijn.

NMBS sluit loketten

Vanaf 1 maart sluit de NMBS geleidelijk aan de loketten in 44 stations, in 37 andere stations worden de openingsuren van de loketten aangepast. Nadat uit verschillende hoeken kritiek was gekomen op de aankondiging van de spoorwegmaatschappij, maakten NMBS-Ceo Sophie Dutordoir en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bekend dat een aantal begeleidende maatregelen ‘verduidelijkt of verbeterd’ zou worden.

De definitieve sluiting staat gepland voor eind dit jaar. Van 1 maart tot dan loopt er een overgangsperiode waarin de loketten nog twee of drie dagen per week zullen open blijven. Vanaf maart zullen in die stations stewards mensen helpen bij de aankoop van een ticket bij de automaten.

Duitser aan het roer van Brussels Airlines

De Duitser Peter Gerber is vanaf 1 maart de nieuwe CEO van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Hij volgt de Belg Dieter Vranckx op, die verhuisde naar de Zwitserse zustermaatschappij Swiss.

Peter Gerber, een vijftiger, komt over van Lufthansa Cargo. Hij neemt ook de nieuwe functie van ‘Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs’ in Brussel op zich. Het gaat om het vertegenwoordigen van de groepsbelangen op Europees niveau.

