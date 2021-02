Sluikstorters riskeren hogere GAS-boete

Wie betrapt wordt op sluikstorten, zal daarvoor mogelijk een hogere GAS-boete van 500 euro krijgen. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal het voorstel van Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in overweging nemen om de maximum GAS-boetes voor sluikstorten op te trekken.

Dat meldt Demir zaterdag. ‘Naast een verhoging van de pakkans en dus een striktere handhaving op het terrein, zijn doeltreffende en afschrikwekkende boetes voor overtreders noodzakelijk voor de strijd tegen zwerfvuil’, stelt de Vlaams minister.

Uit het rapport huishoudelijke afvalstoffen 2019 bleek eind vorig jaar dat het zwerfvuil met 14 procent gestegen was ten opzichte van 2017. ‘Vlaanderen doet het op quasi alle vlakken goed in de circulaire economie, maar niet als het gaat om zwerfvuil. De doelstelling om 20 procent minder zwerfvuil te hebben tegen 2022 ligt helemaal niet binnen handbereik’, zei de minister in december. Als bijkomende maatregelen pleitte ze voor een verhoging van de pakkans en een verhoging van de maximum GAS-boetes van 350 euro naar minstens 500 euro. Omdat deze boetes federale materie zijn, legde ze de vraag voor aan haar collega Verlinden. .

Demir kreeg naar eigen zeggen intussen een voorzichtig positief antwoord van minister Verlinden, die weldra naar het parlement gaat met een evaluatie van de GAS-wet. ‘Het evaluatieverslag zal wellicht ook de aanleiding zijn voor een aanpassing van de wet. Ik zal uw voorstel daarbij in overweging nemen. Temeer daar uit resultaten van een recente bevraging bij relevante actoren blijkt dat men de maximale boetegrens ook zou wensen te verhogen’, stelde Verlinden in een brief aan Demir.